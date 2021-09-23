Более 1000 тонн бытовых отходов вывозят ежедневно с территории столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежедневно с территории столицы вывозится в среднем 1000 тонн ТБО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Напомним, территория столицы поделена на 24 участка, на которых обустроено свыше 5 тысяч контейнерных площадок с более 15 000 контейнерами.

«Ежедневно с территории города вывозится 1000 тонн отходов, в зимнее время эта цифра уменьшается, в летнее время за счет сезона бахчевых культур увеличивается до 1100 тонн. Оранжевый мусоровоз вывозит отходы из зеленых контейнеров, в которых находятся пищевые и отходы, не подлежащие переработке. Белые машины вывозят отходы из желтых контейнеров, там уже находится вторсырье – пластик, бумага, стекло, которые подлежат переработке», - рассказала сотрудник ТОО «Clean City» Бахытжамал Аубакирова.

По ее информации, весь мусор для начала вывозится на мусороперерабатывающий завод. Те отходы, которые не перерабатываются, отправляются на полигон для дальнейшего захоронения, из остальных появляются новые продукты, вторсырье.

Вывоз отходов производится ежедневно с 06:00 до 22:00 часов в две смены. Во избежание распространения неприятных запахов, создания очагов появления грызунов, насекомых и нарушений норм экологической безопасности на регулярной основе проводится мойка и обработка контейнеров дезинфицирующими средствами, безопасными для здоровья людей.

«Вывоз мусора с территории района Есиль осуществляется 25 маршрутами, сам район поделен на 9 участков. В первую смену - с 6 утра до обеда, 14:00 часов дня, отходы вывозят 20 машин, далее до 10 часов вечера - 5 машин», - сообщил главный специалист отдела благоустройства аппарата акима района Есиль Жасулан Киргизбаев.

Отметим, аналогичная работа проводится во всех районах столицы. Работы по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов в столице осуществляются компанией ТОО «Clean City NC» при поддержке городского управления охраны окружающей среды и природопользования.