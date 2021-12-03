Более 1000 студентов закрытого из-за нарушений алматинского университета переведены в другие вузы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа Министерства образования и науки РК завершает перевод студентов Университета иностранных языков и деловой карьеры в другие вузы, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу МОН РК.

На сегодня более 1000 студентов из 1300 переведены в другие вузы. Вопрос распределения остальных студентов находится на стадии завершения.

Ранее для перевода студентов из Университета иностранных языков и деловой карьеры, который был лишен образовательной лицензии, была создана рабочая группа. Сотрудники Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки в настоящее время находятся в Алматы и проводят встречи со студентами, родительской общественностью и сотрудниками университета.

«Еще в прошлом году мы сообщали о проверке и выявленных нарушениях в Университете иностранных языков и деловой карьеры. Затем летом этого года была опубликована информация о том, что университет будет лишен образовательной лицензии. Тем не менее студенты решили ждать результатов всех судебных апелляций. Теперь, после закрытия университета, студенты дали согласие на перевод. Нами была создана рабочая группа по переводу обучающихся в другие вузы. Все студенты получили транскрипты и распределены в такие вузы, как КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Университет «Нур-Мубарак», Алматинский гуманитарно-экономический университет. Также есть договоренность с руководством вузов о предоставлении гибких скидок детям-сиротам», – отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

В ведомстве отметили, что родителям и студентам крайне важно обращать внимание на публикуемую информацию и ответственно подходить к выбору вузов и вопросам дальнейшего обучения. При закрытии университетов сотрудники МОН принимают участие в распределении студентов. Так было и при закрытии других вузов.

При закрытии вузов министерство руководствуется требованиями, предъявляемыми к качеству образовательных услуг.

Ранее министерство информировало о том, что в Университете иностранных языков и деловой карьеры были выявлены нарушения по 39 из 46 пунктов проверочного листа. Не была сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам, соответственно обучающиеся осваивали их не в полном объеме. По результатам тестирования 90% студентов не преодолели пороговый уровень. Кроме того, были выявлены и другие нарушения. При этом университету было дано время для устранения нарушений, однако вуз не провел работу для повышения качества образовательных услуг.



