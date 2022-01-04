Более 1000 спортивных объектов насчитывается в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султан ведется большая работа по развитию массового и детского спорта. Сейчас более 33% жителей города регулярно занимаются спортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По итогам 2021 года в городе обеспечен охват систематическими занятиями физической культурой и спортом 406 552 человек, что составляет 33,08 % от общего числа жителей(2020 год - 340 459 человек или 29,7%), рост показателя составляет 3,38 %.
Управлением физической культуры и спорта совместно с подведомственными организациями и федерациями города за 2021 год проведено 136 спортивных мероприятий. 26 из них – основные события. В связи со сложившейся ситуацией с вирусом COVID-19 не проведено 419 спортивных соревнований.
Более 500 человек смогут заниматься спортом в новом центре бокса
В столице впервые в этом году открылись Центр бокса, Центр художественной гимнастики, Центр единоборств, зал единоборств. В этих центрах тренировки проходят бесплатно для всех спортсменов национальных сборных и спортивных школ города Нур-Султан.
В новом Центре бокса одновременно заниматься спортом могут более 500 человек, в Центре единоборств – свыше 1000 человек.
В городе Нур-Султан имеется 1016 спортивных объектов, из них: объектов физической культуры и спорта – 804, учебных заведений – 215, спортивных школ – 9(в 2020 году – 976 объектов). Насчитывается 32 крупных спортивных объекта, где ежедневно занимаются более 7000 человек.
Какие спортивные объекты есть в столице:
Стадионы с трибунами на 1500 и более мест – 4;
Дворец спорта – 5;
спортивные комплексы – 2;
центры подготовки сборных команд – 2;
спортивные комплексы – 18;
спортивные площадки – 7;
лыжная база – 1;
гребная база-1;
гребной канал-1;
стрелковые тиры – 21;
тир - 1; велотрек – 1;
конькобежный стадион-1;
хоккейные корты – 26;
плоские конструкции – 531;
теннисный корт – 44;
ипподром на 200 и более мест – 3;
бассейны – 27;
спортивные залы – 272;
встроенные залы – 48.
По сравнению с прошлым годом в этом году количество спортивных объектов увеличилось до 40 единиц: 2 спортивных комплекса, 38 спортивных залов.
В целях обеспечения равного доступа населения к массовым занятиям физической культурой в городе Нур-Султан и четырех окраинах столицы, а именно, в жилых массивах «Көктал-2», «Өндіріс», «Уркер» и «Железнодорожный» ведутся работы по строительству четырех физкультурно-оздоровительных комплексов. Два из них, а именно в жилых массивах «Көктал-2» и «Өндіріс» завершены и уже ведутся учебно-тренировочные занятия. Завершение строительства ФОКов в жилых массивах «Уркер» и «Железнодорожный» планируется в конце 2022 года.
Работа по стимулированию спортсменов
С октября 2021 года увеличилось денежное содержание спортсменов столицы.
С начала учебного года на специальность «Физическая культура и спорт» выделено 50 грантов акима города.
В связи с этим Управление физической культуры и спорта внесло в городской маслихат и общественный совет предложение об увеличении ежемесячных выплат спортсменам, которое рассмотрел и поддержал аким города Алтай Кульгинов. Кроме того, если раньше ежемесячную выплату получали только 84 спортсмена сборной Нур-Султана, то теперь их количество достигло 176.
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