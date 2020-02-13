Более 1000 сел будут обеспечены скоростным интернетом до конца 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меморандум между казахстанскими операторами мобильной связи был подписан сегодня в рамках встречи с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскаром Жумагалиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

«Я рад, что наши встречи и обсуждения привели к такому результату. План график проработан с акиматами и утвержден, в него вошли более 1000 сел, где проживает 250 человек и более. Проект очень значимый для страны. Жители этих сел получат, по сути, не только скоростной мобильный интернет, но также возможность пользоваться электронными услугами, дистанционным обучением и т.д. Очень рад, что операторы связи решили объединить усилия для реализации этого проекта», - сказал Аскар Жумагалиев.

По информации председателя Правления АО «Қазақтелеком»Куанышбека Есекеева, данный проект операторы мобильной связи намерены за счет собственных средств.

«Это, действительно, очень амбициозный инфраструктурный проект, который будет реализовываться за счет самих сотовых операторов. Группа компаний АО «Қазақтелеком» возьмет на себя 65% всех расходов на строительство мобильных сетей», - отметил глава «Қазақтелекома».

На социальную важность проекта обратил внимание председатель Правления и главный исполнительный директор АО «Кселл»Каспарс Кукелис.

«Несмотря на то, что проект по покрытию сельских населенных пунктов является достаточно инвестиционно-ёмким, это большой социальный проект, который будет способствовать повышению общего уровня жизни. Совместное строительство сети и использование частот не только поможет снизить затраты операторам, но, главное, создаст синергию, необходимую для того, чтобы обеспечить покрытие сел в короткие сроки», - поделился мнением Каспарс Кукелис.

Роман Володин, генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» в своем выступлении отметил, что «Altel был первым оператором сотовой связи в стране, и всегда шёл в авангарде развития и предоставления доступа к мобильному интернету. «Реализация данного проекта совместно с коллегами по рынку позволит устранить цифровое неравенство между городом и селом, и станет драйвером развития экономики в целом в нашей стране», - подчеркнул он.

По словам главного исполнительного директора «Beeline Казахстан»Евгения Настрадина, проект по предоставлению широкополосного доступа в сёла на 100% соответствует планам компании и станет вкладом в цифровизацию страны.

«Beeline – лидер рынка по количеству абонентов. И мы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших клиентов имели доступ к высокоскоростному интернету. Уверен, что достигнутое соглашение позволит решить эту задачу в кратчайшие сроки», - сказал Евгений Настрадин.

«Проект реализуется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в целях развития телекоммуникационной инфраструктуры. По итогам реализации этого проекта, до конца 2020 года широкополосным доступом к сети Интернет будет охвачено 93,5% жителей сел», - отметили в пресс-службе МЦРИАП РК.



