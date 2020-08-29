Более 1000 пьяных водителей задержано в Актюбинской области с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 83 тысячи нарушений ПДД выявлено в Актюбинской области, в том числе задержано свыше 1080 пьяных водителей, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из серьезнейших проблем государства. И в условиях быстро растущей автомобилизации населения она приобретает все большую остроту. Следует отметить, что уровень безопасности на дорогах зависит от комплекса факторов. Это техническое состояние автомобилей, уровень организации движения, культура поведения на дорогах и многое другое. Однако основным фактором, определяющим в целом положение с безопасностью на дорогах, является низкая дисциплина водителей. Ежедневно на дорогах области несут службу порядка 200 сотрудников патрульной полиции.

В области с начала года в 342 ДТП погибло 62 человек и 474 получили ранения.

11 августа водитель автомашины «Opel Vectra», житель Темирского района, двигаясь по автодороге «Актобе-Богословка», со стороны поселка Сазда в направлении города Актобе напротив автобусной остановки «Строитель-1», выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение со встречной автомашиной марки «Toyota Camry». В результате ДТП два пассажира автомашины «Opel Vectra» от полученных травм скончались в БСМП города Актобе. Четыре пассажира автомашины «Toyota Camry» доставлены в БСМП города Актобе, трое из которых после осмотра отпущены, один госпитализирован. Выяснилось, что водитель автомашины «Opel Vectra» в 2019 году был лишен права управления ТС по статье 608 ч.1 КоАП РК сроком на три года.

12 августа на автодороге Самара-Шымкент произошло очередное ДТП со смертельным исходом. Водитель автомашины «Аudi 100» двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Кобда вблизи поселка Сарытогай, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки «Iveco МI 80E», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомашины «Аudi 100 C4» от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Данный участок дороги находится в отличном состоянии, установлены все знаки, дорога соответствует всем стандартам. В данном ДТП налицо пренебрежение правилами дорожного движения», – сказал начальник ДП А.Арыстанов.

По словам А.Арыстанова, в целях сдерживания роста аварийности принимаются комплекс мер. Усилен контроль на дорогах. Одно из нововведении – это скайповый контроль.

«Мы уже оценили эффект от использования Скайпа. Особенно это помогает оперативно передавать данные при дорожно-транспортных происшествиях. Благодаря активному использованию новых технологий мы в онлайн-режиме владеем всей ситуацией на дорогах. Даже знаем, что происходит на дальних участках за 400-500 километров от города, комментирует А. Арыстанов.

Только с начала года пресечено более 83 тысячи нарушений ПДД, в том числе задержано свыше 1080 пьяных водителей. Меры административного взыскания принимаются не только к водителям. За нарушения правил оштрафовано более 12 тысячи пешеходов.

В связи с чем, Департамент полиции убедительно просит всех граждан соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять культуру, вежливость и уважительное отношение друг к другу.