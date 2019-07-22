Более 1000 обращений поступило в проектный офис «Сарыарқа - адалдық алаңы»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В проектный офис «Сарыарқа - адалдық алаңы» поступило более 1000 обращений от жителей Карагандинской области. Чаще всего просили помочь с получением документов и решением юридических вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О работе проектного офиса «Сарыарқа - адалдық алаңы» доложила его руководитель Малика Кусенбаева на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области.

«По 455 обращениям уже приняты меры. К примеру, в Бухар-Жырауском районе решили вопрос выдачи пенсионного удостоверения через местный акимат. В Октябрьском районе Караганды установили дорожный знак ограничения скорости на остановке «Маяк». В Шетском районе восстановили права работника средней школы села Жарык по зарплате. Также к нам обращалась гражданка России с просьбой помочь в снятии запрета на выезд за пределы РК», - рассказала она.

В рамках проекта в области открыли 121 «магазин честности» в школах, колледжах, вузах и государственных учреждениях. Появились фронт-офисы и приемные по принципу open space в акиматах городов и районов.

Активную работу Малики Кусенбаевой по продвижению проекта «Регионы, свободные от коррупции» в Карагандинской области оценил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Грамоту за его подписью сегодня на аппаратном совещании ей вручил лично Ерлан Кошанов.

Проектный офис «Сарыарқа - адалдық алаңы» начал работать в Карагандинской области в ноябре 2018 года в рамках акции «Регионы, свободные от коррупции».