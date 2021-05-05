Более 1000 мировых брендов представят на ЭКСПО потребительских товаров в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Первая Китайская международная выставка потребительских товаров состоится в городе Хайкоу провинции Хайнань на юге Китая 7-10 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Около 1200 мировых брендов из более чем 69 стран и регионов мира будет представлено на I Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров.

Выставочная площадь ЭКСПО составит 80 тысяч квадратных метров, из них 60 тыс. кв.м выделено под демонстрацию зарубежных брендов: ювелирные изделия, продукты питания, модные товары и услуги (гостиничный бизнес, комплексные услуги).

Остальная часть выставочной площади предоставлена для продукции со всех регионов КНР.

В рамках ЭКСПО состоятся форумы по потребительским инновациям, беспошлинным покупкам и индустрии розничной торговли для туристического кластера.

С 2000 по 2019 годы ВВП Китая на душу населения вырос в десять раз и превысил отметку в $10 тысяч долларов. Согласно официальным статданным, по итогам первого квартала 2021 года розничные продажи потребительских товаров в Китае увеличились на 33,9% в годовом исчислении достигнув отметки 10,5 трлн юаней (около $1,6 трлн долл.).