Более 1000 мировых брендов представят на ЭКСПО потребительских товаров в Китае
Около 1200 мировых брендов из более чем 69 стран и регионов мира будет представлено на I Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров.
Выставочная площадь ЭКСПО составит 80 тысяч квадратных метров, из них 60 тыс. кв.м выделено под демонстрацию зарубежных брендов: ювелирные изделия, продукты питания, модные товары и услуги (гостиничный бизнес, комплексные услуги).
Остальная часть выставочной площади предоставлена для продукции со всех регионов КНР.
В рамках ЭКСПО состоятся форумы по потребительским инновациям, беспошлинным покупкам и индустрии розничной торговли для туристического кластера.
С 2000 по 2019 годы ВВП Китая на душу населения вырос в десять раз и превысил отметку в $10 тысяч долларов. Согласно официальным статданным, по итогам первого квартала 2021 года розничные продажи потребительских товаров в Китае увеличились на 33,9% в годовом исчислении достигнув отметки 10,5 трлн юаней (около $1,6 трлн долл.).