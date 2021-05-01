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    17:29, 01 Май 2021 | GMT +6

    Более 1000 мероприятий проходит в День единства народа РК в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В необычном формате проходит День единства народа Казахстана в стенах КГУ «Қоғамдық келісім». Вместо ежегодных массовых гуляний, многие мероприятия перешли в онлайн-формат и проводятся на платформе ZОOM или в иных социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    В преддверии праздника для учащихся Кокшетауского технического института и Кокшетауского университета им Ш. Уалиханова были проведены лекции о роли Ассамблеи народа Казахстана в формировании казахстанской модели единства и толерантности, идеи «Мәнгілік ел» - как главного фактора стабильности и процветания казахской государственности.

    Для любителей национальных блюд Домом дружбы были организованы онлайн мастер-классы по приготовлению национальных блюд разных этносов в социальных сетях Facebook и Instagram под хэштегом #готовимвместедома.

    Также 19 мастеров прикладного искусства Бурабайского района подготовили выставку «Менің Отаным – Менің қазақстаным». В библиотеках региона прошли циклы тематических часов «Бірлігіміз жарасқан». Творческая молодежь региона, свободно владеющая государственным языком, смогла продемонстрировать чтение произведений Абая на конкурсе «Абай оқулары», - рассказали в ведомстве.

    Интернет - акция «Бірлігіміз жарасқан – Тәуелсіз Қазақстан» - декламирование стихов представителями различных этносов, организуемая КГУ «Қоғамдық келісім» на аккаунтах акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, еще раз продемонстрирует востребованность государственного языка.

    Как добавили организаторы, жителей области также ждет в этот праздник фестиваль дружбы «Қазақстан – бірлік пен татулық мекені», онлайн - трансляция концерта «Мы – одна семья...» и многое другое.

    Всего по области будут проведены 1000 мероприятий, направленных на обеспечение единства и общественного согласия страны.

    Напомним, сегодня Казахстан отмечает праздник единства и согласия народа.


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    Регионы Казахстана Общество Дата Акмолинская область
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