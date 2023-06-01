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Более 1000 мероприятий ко Дню защиты детей пройдет по Казахстану

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Июня 2023, 12:51
Более 1000 мероприятий ко Дню защиты детей пройдет по Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С целью объединения усилий всех структур, общественности, представителей бизнеса и СМИ в обеспечении безопасности детей в стране запланирован цикл мероприятий в рамках республиканской акции «Балалар игілігі үшін!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

«Во всех регионах Казахстана пройдет более 1000 различных мероприятий, в которых примут участие более 3 миллионов детей и родителей. Это гала-концерты, культурно-развлекательные программы для детей во всех парках городов и районных центров республики, посещение музеев, парков, театров, спортивных объектов и др.В ряде областей планируется проведение детского фестиваля «БАЛАFEST». По итогам мероприятия состоится награждение победителей», - говорится в сообщении ведомства.

Также в целях оказания адресной социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из отдельных категорий семей будет организована благотворительная акция «Мейірімділік – балаларға». Будут организованы республиканские челленджи среди учащихся организаций образования «Ана тілім – тірегім!» и «Туған елге тағзым!».

Более подробная информация размещена на сайтах управлений образования областей.

Ранее сообщалось, что в Астанезапланировано более 50 мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

В Петропавловске 1-го июня в честь праздника проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет будет бесплатным. В 13.00 в городе стартует фестиваль «Петропавл БалаFest».

В каждом районе Костанайской области планируются выставки работ детей, конкурсы рисунков на площади, спортивные соревнования, концерты, карнавалы.


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