Более 1000 км горных троп оцифровано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2019 году в малом и большом Алматинских ущельях были оцифрованы более 1000 км горных троп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данная инициатива Управления туризма и Visit Almaty осуществлена в рамках масштабной работы для развития горного туризма в Алматы. Проект ведется по двум основным направлениям: благоустройство горных троп и нанесение маршрутов на карту.

В течение 2019-го года было благоустроено 10 популярных горных троп в Малом Алматинском ущелье. Каждая тропа оснащена навигационными указателями, которые представляют собой информационные стенды с картой маршрута и перепадами высот.

Также маршруты благоустроены беседками и скамейками. Для расширения цифровизации горных троп использована платформа 2 Gis, где можно найти 60 маршрутов. Кроме того, стоит подчеркнуть, что горные тропы доступны и в режиме офлайн. В работе были использованы материалы книги «Тропы Алатау», автором которой является Баглан Жунусов.





Преимущество приложения 2GIS в том, что оно работает в режиме оффлайн, требуется лишь определение местоположения (геолокация). Все маршруты классифицированы, ограничения и категории маршрутов можно также получить на сайте ViewRanger. Описанные маршруты носят рекомендательный характер, походы в горы любого уровня могут быть опасными, если не соблюдать прописанные правила безопасности в горах.

«Основная цель данной инициативы – развитие цифрового контента на тему горных маршрутов и популяризация горного кластера. Также мы хотим создать максимальное удобство для иностранных туристов и местных жителей», – поделилась руководитель управления туризма Сабина Амангельды.

В следующем году управление планирует благоустроить горные маршруты, использовать материалы на сайте visitalmaty.kz и в мобильном приложении Visit Almaty, а также создать отдельный атлас популярных горных маршрутов.

Отметим, по разным локациям расположены информационные стенды с учетом маршрута. Это могут быть пики вершин, ущелья, водопады озера (point of interest).

Список обустроенных маршрутов: Туюк Су - Ледник Туюк Су, Туюк Су - Озеро Маншук Маметовой, Туюк Су - перевал Титова, Шымбулак - Ледник Богдановича, Шымбулак – Шымбулачка, Медеу - перевал Титова, Медеу - вершина Кумбель, Ой Карагай – Медеу, Медеу - турбаза Пионер, Медеу - Бутаковский перевал.