Более 1000 км автодорог обновится в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области охват средним и капитальным ремонтом в этом году составляет 580 километров автомобильных дорог местного значения. Восстановят технические характеристики и на 478 километрах республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Так, среднему ремонту подлежат участки автодорог районного и областного значений, таких как «Тимирязево-Аксуат-Мичурино», «Казгородок-Горьковское», «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль», «Гр.РФ (на Челябинск)-гр.РФ (на Новосибирск)», «Кривозерка-Затон», «Кызыласкер-Раздольное», «Покровка-Корнеевка-Горное», «Новокаменка-Боголюбово», «Астраханка-Смирново-Киялы-Тайынша», «Булаево-Советское», «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль», «Саумалколь-Новоишимское-Червонное», «Смирново-Трудовое-Токуши-республиканская автодорога М-51 «Челябинск-Новосибирск», «Кишкенеколь-Тельжан-Мортык-Тлеусай-Каратерек», «Петропавловск граница города-Ташкентка-Барневка-Долматово», «Рузаевка-Чернозубовка», «Андреевка-Раисовка», «Новоселовка-Шукырколь», «Тахтаброд-Ковыльное-Сокологоровка», «Шукырколь-Беспаловка», «Дмитриевка-Жаркен», «Тимирязево-Целинное-Докучаево-Тимирязево» «Коктерек-Тоспа-Жаскайрат-Кайрат», «Семипольское ХПП-Балуан», «Ступинка-Жалтыр-Мерген» и «Кулыколь-Каратал».

Также средним ремонтом охвачены подъездные дороги к населенным пунктам области: Кондратовка, Виноградовка, Малое Белое, Асаново, Тарангул, Афонькино, Новоивановка, Ленинское, Дружба, Дзержинское и Алкаагаш.

Кроме того, в этом году в регионе капитально ремонтируются участки автодорог районного и областного значений: «Советское-Узынколь-Возвышенка-Карагандинское-Надежка» и «Булаево-Октябрьское-Конюхово-Куломзино».

При этом, дорожники обновят и дороги республиканского значения. В частности, ведется работа на проектах «Капитальный ремонт участка а/д по устройству пункта пропуска на Казахстанско-Российской границе «Каракога» на участке автодороги «Гр.РФ (на Челябинск)-гр.РФ (на Новосибирск)», «Капитальный ремонт а/д «Булаево-Возвышенка-Мологаврдийское-Кирово-Киялы».

Помимо этого, ведется разработка проектно-сметной документации на проекты «Петропавловск-Соколовка-гр.РФ» пункт пропуска «Кызылжар» и ремонт автодороги «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)».

Средним ремонтом охвачены участки республиканских дорог: «Мамлютка-Костанай», «Кокшетау-Рузаевка», «Гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» и «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево».

Напомним, в северном регионе страны протяженность дорог республиканского значения составляет 1712 километров, местной сети - 7026 километров.