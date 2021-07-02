Более 1000 фактов нарушения карантина выявлено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы, в числе полицейских, волонтеров, представителей акимата и управления санитарно-эпидемиологического контроля продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Всего с начала 2021 года мобильными группами зафиксировано более тысячи нарушений.

Несмотря на действующее постановление главного санитарного врача, граждане до сих продолжают посещать увеселительные заведения, компьютерные клубы, не думая о последствиях и подвергая опасности свою жизнь и здоровье окружающих. В местах массового скопления людей – на рынках, в автобусах, в парках и скверах игнорируются санитарные нормы направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Поэтому полицейские проводили и будут проводить разъяснительную работу среди населения по обязательному ношению масок.

«Вы можете оказаться переносчиком вирусной инфекции и не знать об этом либо заразиться. Если же человек зная, что болен и маску не носит, продолжая заражать людей, к нему будут приняты меры административной ответственности. Мы призываем Вас с пониманием отнестись к принимаемым мерам и оказывать содействие работе правоохранительных органов. Все это делается для Вашего блага и Ваших близких!», - отметили в ДП.