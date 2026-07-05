Более 1000 домбристов прошли торжественным шествием по главной улице Петропавловска

В СКО с особым размахом отметили Национальный день домбры — праздник, который объединяет казахстанцев вокруг духовных ценностей, национальной культуры и богатого наследия Великой степи, передает Kazinform.

Как отметил Глава государства, домбра — душа казахского народа, зеркало бытия нации, а этот праздник имеет важное значение для развития искусства, сохранения национальной идентичности и укрепления единства.

Праздничную атмосферу успели прочувствовать еще до начала концерта и далеко за пределами площади — в перинатальном центре. Первому малышу, родившемуся в День домбры, Расулу, который появился на свет в 01:35, сделали особый подарок и вручили символ праздника. Мама ребенка Айгуль надеется, что в будущем сын научится играть на домбре и, возможно, станет артистом.

Фото: акимат СКО

Праздничные мероприятия начались с масштабного шествия по улице Конституции Казахстана к главной площади. Более тысячи участников прошли по центральной улице города, создавая особую атмосферу национального торжества и уважения к одному из главных символов казахской культурыь. Одному из самых юных участников шествия — девять лет. Миша из города Тайынша играет на домбре уже три года.

— Заинтересовался домброй. Мой самый любимый кюй — «Алаш». Научиться играть было несложно. Это очень красивый инструмент. Учиться играть на домбре меня привела мама. Хочется обучаться и дальше. Сегодня прошли с домброй по площади. Это было здорово и масштабно, — поделился юный домбрист Михаил Шингальц.

На главной площади состоялся театрализованный пролог. В сопровождении оркестра казахских народных инструментов участники представили яркую музыкальную постановку, передающую особое место домбры в истории и культуре народа. Представители семи этнокультурных центров вместе с артистами исполнили казахскую народную песню «Сәулем-ай», подготовленную в тематике праздника.

Фото: акимат СКО

— Домбра — это не только музыкальный инструмент. Это голос нашей истории, характер народа и живая связь поколений. Через домбру мы передаем детям уважение к культуре, истории, языку и духовным ценностям. Именно такие праздники укрепляют нашу общую ответственность за сохранение наследия и развитие национального искусства. Наша область всегда была землей талантливых исполнителей, выдающихся деятелей культуры и сильных творческих школ. Уверен, что звучание домбры и дальше будет объединять людей, вдохновлять молодежь и наполнять нашу культурную жизнь новым содержанием, — отметил заместитель акима области Жусуп Жумагулов.

В честь праздника талантливым юным домбристам были вручены благодарственные письма и профессиональные домбры. Всего памятные подарки получили 10 юных исполнителей.

Фото: акимат СКО

Праздничную программу продолжил большой концерт. На сцене выступили оркестр казахских народных инструментов имени Сегіз сері, ансамбли танца, традиционные исполнители, фольклорные коллективы и молодые дарования из районов области и города Петропавловска. Для многих жителей этот день стал не просто концертом, а возможностью почувствовать глубину национального искусства.

— Когда слышишь, как одновременно звучат сотни домбр, действительно захватывает дух. Есть ощущение, будто перед тобой оживает вся история степи — сильная, красивая, настоящая. Очень гордо видеть, что столько молодых ребят сегодня с домброй в руках, — поделилась жительница Петропавловска.

Фото: акимат СКО

— Сегодня на площади особая атмосфера. Домбра звучит так, что сразу чувствуешь душу степи, связь с предками и любовь к своей земле. Такие праздники нужны, потому что они объединяют людей и напоминают, кто мы есть, — отметил один из гостей мероприятия.

Продолжение Национального дня домбры нашло отражение и в открытии V Международного фестиваля «Qyzyljar Music Fest». Перед зрителями выступила известная этно-группа «HasSak».