Более 1000 человек пропали без вести в результате пожаров на Мауи

ЛАХАЙНА. КАЗИНФОРМ - Губернатор Гавайев Джош Грин заявил, что более 1000 человек все еще числятся пропавшими без вести после разрушительных лесных пожаров на острове Мауи. Поисково-спасательные работы продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hill.

Со слов губернатора, около 1050 человек пропали без вести. Поиски пострадавших займут еще несколько недель. Он добавил, что сотни членов поисково-спасательных групп и 41 собака задействованы в поиске.

85% районов пострадавших в результате лесных пожаров уже обследованы.

Лесные пожары, охватившие Мауи, стали самыми смертоносными в современной истории США. По оценкам официальных лиц, по меньшей мере 114 человек погибли, передает NBC News.

Ранее число людей, считавшихся пропавшими без вести, составляло более 2000 человек, но это число сократилось, поскольку сотовая связь была восстановлена, и близкие смогли установить контакт.

Отмечается, что для точного подсчета числа жертв такого разрушительного лесного пожара и их идентификации могут потребоваться месяцы или даже годы.