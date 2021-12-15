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Более 1000 акмолинцев приняли участие в массовом лыжном забеге

15 Декабря 2021 21:40
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Более 1000 акмолинцев приняли участие в массовом лыжном забеге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах Акмолинской области провели массовые забеги по лыжным гонкам в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. На лыжи встали люди разных возрастов и профессий. Самому юному участнику было 8, самом старшему – 80 лет, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

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Акция организована для популяризации зимних видов спорта и в целях пропаганды здорового образа жизни.

В числе тех, кто вышел на лыжную трассу, а это более 1000 человек, люди разных возрастов и профессий. Самому юному участнику было 8, самом старшему – 80 лет. Одолеть марш-бросок оказалось под силу далеко не каждому, впрочем, главной здесь была не победа, а участие. Здоровье человеку дается от рождения, а вот чтобы сохранить этот дар нужно немало потрудится, и подобные мероприятия - прекрасный шанс, чтобы поддержать свое тело в хорошей физической форме, отметили в акимате.

Отличного старта всем участникам пожелал руководитель управления физической культуры и спорта Асет Букубаев. Он, кстати, не остался в стороне и тоже принял участие в лыжном забеге. Проведение таких массовых мероприятий уже стало доброй традицией.

«Я выражаю большую благодарность, что вы нашли время для участия в этом массовом забеге. Каждый год мы становимся свидетелями таких массовых мероприятий. Летом мы проводим велопробег, марафоны, зимой встаем на коньки и лыжи», – отметил Асет Букубаев.

Самому старшему участнику лыжного забега Валерию Сагайдачному 80 лет. Ветеран рассказывает, что благодаря занятиям спортом, он чувствует себя великолепно.

«Лыжами я начал заниматься еще в школе. Вот как только снег выпадает, сразу достаю лыжи и поехал. И чувствую себя бодро. Каждое утро у меня начинается с зарядки, а потом - на лыжи. Молодежи я советую заниматься спортом, он ведь закаляет. Нужно бросать все вредные привычки и заниматься спортом», – заявил Валерий Сагайдачный.

Стоит отметить, что в каждом массовом спортивном мероприятии акмолинцы принимают очень активное участие.


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#Акмолинская область   #Спорт   #Общество   #30 лет Независимости  
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