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Более 100 жалоб на госслужащих подали жители СКО

2 Сентября 2021 14:56
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Более 100 жалоб на госслужащих подали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в управление контроля в сфере государственной службы поступило 103 обращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко на брифинге региональной службы коммуникаций отметила, что наибольшее количество жалоб поступило на неправомерные действия должностных лиц в сфере здравоохранения, образования, местных исполнительных органов и их структурных подразделений.

Защищает департамент и права самих госслужащих.

«Департаментом за несоблюдение порядка наложения дисциплинарных взысканий в этом году по итогам ежеквартального анализа деятельности дисциплинарных комиссии области и проверочных мероприятий были отменены 16 актов наложения взыскания в отношении служащих», - сообщила Е.Степаненко.

Для контроля рабочего времени в государственных органах устанавливают систему контроля учета доступа. В ней задействованы 106 государственных органов.

«Хочется отметить повышение ответственности руководителей государственных учреждении. В 2019-м году за незаконное превышение нормы рабочего времени были привлечены к административной ответственности пять руководителей госорганов. В 2020-2021-м году проводилась проверка в отношении 10 государственных органов. По итогам проверки нарушений не установлено, все сверхурочные работы были регламентированы актами учреждений», - сказала Е.Степаненко.

Она напомнила, что руководители государственных органов при привлечении на сверхурочную работу обязаны предоставлять компенсацию либо отгул.


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#Северо-Казахстанская область  
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Автор:

Олеся Жуковень

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