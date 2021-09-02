Более 100 жалоб на госслужащих подали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в управление контроля в сфере государственной службы поступило 103 обращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко на брифинге региональной службы коммуникаций отметила, что наибольшее количество жалоб поступило на неправомерные действия должностных лиц в сфере здравоохранения, образования, местных исполнительных органов и их структурных подразделений.

Защищает департамент и права самих госслужащих.

«Департаментом за несоблюдение порядка наложения дисциплинарных взысканий в этом году по итогам ежеквартального анализа деятельности дисциплинарных комиссии области и проверочных мероприятий были отменены 16 актов наложения взыскания в отношении служащих», - сообщила Е.Степаненко.

Для контроля рабочего времени в государственных органах устанавливают систему контроля учета доступа. В ней задействованы 106 государственных органов.

«Хочется отметить повышение ответственности руководителей государственных учреждении. В 2019-м году за незаконное превышение нормы рабочего времени были привлечены к административной ответственности пять руководителей госорганов. В 2020-2021-м году проводилась проверка в отношении 10 государственных органов. По итогам проверки нарушений не установлено, все сверхурочные работы были регламентированы актами учреждений», - сказала Е.Степаненко.

Она напомнила, что руководители государственных органов при привлечении на сверхурочную работу обязаны предоставлять компенсацию либо отгул.