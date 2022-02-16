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Более 100 зданий для архивов не хватает в Казахстане

16 Февраля 2022 13:04
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Более 100 зданий для архивов не хватает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта озвучили нехватку зданий для государственных архивов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Теперь касательно сферы архивного дела. В республике действует 229 государственных архивов. При этом наблюдается острая нехватка типовых специализированных зданий государственных архивов, доля которых составляет только 14,7 %», - сказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на расширенном заседании ведомства.

По его словам, проведенный анализ выявил необходимость строительства 128 объектов по республике.

«Нам нередко задают вопросы, зачем строить здания для архивов, обслуживать их, если можно все перевести в электронный формат. И тогда я в ответ спрашиваю, у кого поднимется рука закрыть Центральный архив или Национального центра редких книг и рукописей, где хранятся оригиналы работ Ахмета Яссауи, Алишера Навои, Мухаммеда Челеби, Шамсуддина Сарахси, оригинал нашей первой Конституции», - отметил министр.

Он поручил курирующему вице-министру совместно с местными исполнительными органами проработать вопрос увеличения площадей архивохранилищ.

«Помимо этого, нужно взять на контроль вопрос обеспечения «Е-Архива» резервными серверами на случай сбоя основного сервера. Также существует проблема взаимодействия госорганов с национальным и региональными архивами. Интеграция систем формально выполнена, но по факту она работает не в полной мере. Это вопрос национальной безопасности. Я буду держать его на личном контроле», - заявил Д. Абаев.



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#История Казахстана   #Минкультуры  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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