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Более 100 юных спасателей приняли участие в соревнованиях в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Мая 2023, 22:25
Более 100 юных спасателей приняли участие в соревнованиях в Караганде Фото: ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялся заключительный этап областных соревнований «Юный спасатель». Первое место заняла команда школы-интерната имени М. Русакова из Балхаша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие 14 команд – победителей городских и районных этапов соревнований. Каждая команда состояла из восьми юных спасателей и двух взрослых.

Финал проходил в Центральном парке. За звание лучших боролись более 110 учащихся в возрасте от 13 до 17 лет.

Команды выполняли сложные практические задания и участвовали в теоретических конкурсах. Программа соревнований включала в себя этапы «Визитная карточка», «Оказание первой медицинской помощи», «Боевое развертывание», «Спасательные работы на водной акватории», «Пожарная эстафета» и «Конкурс стенгазет».

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Второй год подряд победителем областных состязаний становится команда школы-интерната имени М. Русакова из Балхаша. Теперь ребята будут отстаивать честь Карагандинской области на республиканском слете «Юный спасатель».

На втором месте команда опорной школы «Ресурсный центр № 12» Осакаровского района, на третьем – учащиеся общеобразовательной школы имени Абая Абайского района.

Победителям и призерам вручили грамоты, медали и ценные подарки. Также были поощрены команды по итогам прохождения отдельных этапов.

Соревнования организованы департаментом по ЧС при содействии управления образования Карагандинской области и местных исполнительных органов.


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