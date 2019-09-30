Более 100 военнослужащих срочной службы совершили первые прыжки с парашютом

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ ­ - В Талдыкорганском гарнизоне более 100 военнослужащих срочной службы совершили свои первые парашютные прыжки с вертолета Ми-17. Все они проходят службу в Десантно-штурмовых войсках, где парашютные прыжки являются неотъемлемой частью программы боевой подготовки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение месяца военнослужащие срочной службы первого десантно-штурмового батальона проходили начальную воздушно-десантную подготовку на специальном комплексе. Они изучили устройство парашютной системы, ее тактико-технические характеристики, порядок укладки основного и запасного парашютов, а также выполнили наземную отработку элементов прыжка.





Как отметил заместитель командира первого десантно-штурмового батальона по воздушно-десантной подготовке майор Данияр Сыздыков, перед прыжком проверялось морально-психологическое состояние каждого военнослужащего. Поскольку именно психологическая готовность является одним из важных условий для допуска к прыжку.

Рядовой срочной службы Жаксылык Маккемаден – один из тех, кто в этот день совершил свой первый прыжок с парашютом как полагается настоящему воину-десантнику. «Это огромный позитив, чувство единения с небом. На борту вертолета страх смешался с восторгом. Я сделал шаг в небо. Адреналин захлестывал, такое ощущение, что душа не успела прыгнуть вслед за телом. Парашют раскрылся. И теперь я стал настоящим десантником!», – поделился он своими впечатлениями сразу после приземления.





Согласно плану подготовки молодое пополнение военнослужащих срочной службы Десантно-штурмовых войск совершает не менее двух парашютных прыжков. Первый – уже позади, теперь им предстоит выполнить прыжок с оружием, который является важной составляющей подготовки десантников.











