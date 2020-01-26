Более 100 военнослужащих Нацгвардии помогают в уборке снега в Нур-Султане и ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Национальной гвардии помогают сотрудникам коммунальных служб ликвидировать последствия сильного снегопада в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Личный состав воинской части 5573 Нацгвардии в количестве более 100 военнослужащих, свободных от выполнения служебных обязанностей оказывают помощь по уборке снега.

В зону ответственности военных попал поселок Коктал, где гвардейцы очищают дворы и центральные входы детских садов и школ, а также различные объекты города.

Кроме того, силами личного состава были проведены снегоочистительные работы в районах Сарыарка, Байконыр и Есиль.

Также в Семее по индивидуальному поручению акима города личный состав в воинской части 5511 был привлечен для устранения снежных заносов на социально-значимых объектах.

105 военнослужащих очищали снег на территории больниц, детских домов, садов, школ и домов престарелых, инвалидов.

Также в Курчатове гвардейцы воинской части 3514 помогали очищать аллею в центре города.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера». Во многих регионах страны казахстанцы поддержали эту акцию.



