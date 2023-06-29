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Более 100 водителей машин с иностранным учетом задержали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Июня 2023, 21:43
Более 100 водителей машин с иностранным учетом задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области злостных нарушителей правил дорожного движения разыскивают с помощью интеллектуальных видеосистем и приложения «Мегакам.Қорғау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за пять месяцев сотрудники группы розыска задержали 108 водителей авто на иностранном учете, которые имеют систематические грубые нарушения ПДД, зафиксированные камерами.

«В течение мая водитель ВАЗ-21114 на иностранном учёте совершил пять нарушений на улицах Петропавловска. Их выявили при помощи систем автоматической фиксации нарушений. Данные о транспортном средстве внесли в базу «Неустановленный водитель». Сотрудники группы розыска с помощью «Мегакам.Қорғау» нашли машину в автопотоке. Водителя привлекли к административной ответственности за превышения скорости и управление без страхового полиса. Машину водворили на штрафстоянку», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С 1 июля прием заявок на легализацию остановят. Продления срока акции не будет. К нарушителям законодательства обещают принять меры.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Транспорт  
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