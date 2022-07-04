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    12:59, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Более 100 уголовных дел заведено в РК по фактам сбыта наркотиков через интернет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года выявлено и направлено для блокирования 1 тыс. 400 интернет ресурсов. Об этом на брифинге сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 57 уголовных дел», - отметил Бахытжан Амирханов. Он также добавил, что 27 мая при участии заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось официальное открытие антинаркотического профилактического месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. На котором он отметил, «наркомания и незаконный оборот наркотиков отнесены к основной угрозе национальной безопасности, которая свидетельствует о несогласии с ней не только уполномоченных органов, но и институтов гражданского общества».

    Месячник приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня, который декларирован Организацией Объединенных Наций для создания общества без наркотиков, признавая угрозу глобальной наркомании.

    В целях максимального охвата населения, освещения мероприятия после открытия месячника был организован онлайн семинар-тренинг для журналистов и блогеров на тему: «Современные аспекты профилактики наркомании среди молодежи», участникам вручены сертификаты.

    «С этого дня дан официальный старт профилактическим мероприятиям по стране. Цель – информирование о вреде наркотиков каждого подростка и родителей, пропаганда здорового образа жизни. Ведь профилактика является самым главным элементом в системе противодействия наркомании», - подчеркнул Бахытжан Амирханов.

    Было отмечено, что в рамках антинаркотического месячника организованы обучающие семинары для студентов медицинских вузов и колледжей, а также сотрудников медицины. Всего по республике проведено 29 семинаров, где приняли участие 1 тыс. 133 специалиста. Проведены встречи с руководителями ночных клубов по вопросу ответственности за непринятие мер по пресечению продажи и (или) потребления наркотических и психоактивных веществ в немедицинских целях.

    Во всех организациях образования страны проведены агитационные акции «Твой выбор» по распространению буклетов, брошюр антинаркотического содержания, в которых приняли участие порядка 10 тыс. школьников и более 7 тыс. студентов.

    В рамках проекта по противодействию наркомании «Еsirtkige jol joq» совместно с волонтерами проводились мероприятия по удалению граффити, а также по раздаче буклетов. Всего закрашено 357 граффити – надписей и розданы порядка 10 тыс. буклетов.

    Организованы показы документальных фильмов на антинаркотическую тематику, основанных на реальных событиях.

    Теги:
    Общество Борьба с наркотиками МВД РК Происшествия, ЧС Интернет Закон и право Правоохранительные органы
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