Более 100 уголовных дел по торговле людьми расследует полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос противодействия торговле людьми всегда являлся актуальным для органов внутренних дел, так как он непосредственно затрагивает права и свободы граждан. Об этом заявил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов Аскенович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом, ввиду открытости границ, усиления миграционных потоков и развития экономики, данный вид преступления все чаще приобретает межгосударственный и транснациональный характер. В связи с этим, противодействие торговле людьми находится на постоянном контроле у руководства МВД», - сказал Санжар Адилов на брифинге в МВД.

По его словам, на сегодняшний день ОВД расследуются 133 уголовных дела по указанным правонарушениям (зарегистрировано - 32). К уголовной ответственности привлекается 48 человек (15 содержится под стражей).

«Также МВД совместно с другими заинтересованными государственными органами реализуется План мероприятий Правительства РК по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, которым предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику и пресечение данного вида преступления», - заключил спикер.



