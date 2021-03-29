РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:52, 29 Март 2021 | GMT +6

    Более 100 уголовных дел по торговле людьми расследует полиция

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос противодействия торговле людьми всегда являлся актуальным для органов внутренних дел, так как он непосредственно затрагивает права и свободы граждан. Об этом заявил начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов Аскенович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При этом, ввиду открытости границ, усиления миграционных потоков и развития экономики, данный вид преступления все чаще приобретает межгосударственный и транснациональный характер. В связи с этим, противодействие торговле людьми находится на постоянном контроле у руководства МВД», - сказал Санжар Адилов на брифинге в МВД.

    По его словам, на сегодняшний день ОВД расследуются 133 уголовных дела по указанным правонарушениям (зарегистрировано - 32). К уголовной ответственности привлекается 48 человек (15 содержится под стражей).

    «Также МВД совместно с другими заинтересованными государственными органами реализуется План мероприятий Правительства РК по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, которым предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику и пресечение данного вида преступления», - заключил спикер.



    Теги:
    МВД РК Права человека Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!