РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:04, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 100 уголков переписи населения открыли в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылись более ста уголков переписи населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    «Для удобства граждан, желающих принять участие в переписи населения, в городе открылись специальные уголки. Они расположены на проспекте Абулхаир-хана, улице Баймуханова, в ЦОНе на проспекте Азаттык, крупных торговых центрах, таких как «Тамаша», «Атырау», «Байзар», и рынках «Дина», «Насиха», «Коктем». Уголки оборудованы компьютерами, проведен Интернет»,- сообщила руководитель управления департамента Национального бюро статистики по Атырауской области Маржан Акимова.

    Напомнив, всего подготовлено 4 переписных листа с 91 вопросом. В мировой практике перепись проводится каждые 5-10 лет. По состоянию на 1 августа в Атырауской области проживают 663 990 человек.

    Подробная информация доступна на сайтах sanaq.gov.kz, egov.kz и в мобильном приложении 1340-Aitu.


    Теги:
    Атырауская область Перепись населения
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!