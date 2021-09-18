Более 100 уголков переписи населения открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылись более ста уголков переписи населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Для удобства граждан, желающих принять участие в переписи населения, в городе открылись специальные уголки. Они расположены на проспекте Абулхаир-хана, улице Баймуханова, в ЦОНе на проспекте Азаттык, крупных торговых центрах, таких как «Тамаша», «Атырау», «Байзар», и рынках «Дина», «Насиха», «Коктем». Уголки оборудованы компьютерами, проведен Интернет»,- сообщила руководитель управления департамента Национального бюро статистики по Атырауской области Маржан Акимова.

Напомнив, всего подготовлено 4 переписных листа с 91 вопросом. В мировой практике перепись проводится каждые 5-10 лет. По состоянию на 1 августа в Атырауской области проживают 663 990 человек.

Подробная информация доступна на сайтах sanaq.gov.kz, egov.kz и в мобильном приложении 1340-Aitu.