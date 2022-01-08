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    04:05, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Более 100 участников террористических акций задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антитеррористическая спецоперация продолжается в Казахстане. Об этом сообщили в МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Большинство задержаний приходится на Алматы. По информации Департамента полиции мегаполиса, в ходе спецмероприятий их сотрудники задержали свыше 100 участников террористических акций.

    В настоящее время все здания госорганов под контролем. За общественным порядком следит патрульная полиция. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.

    Как сообщалось ранее, 3811 человек задержаны по Казахстану к этому моменту. 26 террористов ликвидированы.

    Ранее сообщалось , что в Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и 30 мародёров. Такую информацию озвучили в Департаменте полиции Алматы. По информации комендатуры города, освобождены акимат и резиденция, а также Площадь Республики. Все здания госорганов – под контролем.




    Теги:
    МВД РК ЧП-2022 Алматы Правоохранительные органы
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