Более 100 участников террористических акций задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антитеррористическая спецоперация продолжается в Казахстане. Об этом сообщили в МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Большинство задержаний приходится на Алматы. По информации Департамента полиции мегаполиса, в ходе спецмероприятий их сотрудники задержали свыше 100 участников террористических акций.

В настоящее время все здания госорганов под контролем. За общественным порядком следит патрульная полиция. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.

Как сообщалось ранее, 3811 человек задержаны по Казахстану к этому моменту. 26 террористов ликвидированы.

Ранее сообщалось , что в Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и 30 мародёров. Такую информацию озвучили в Департаменте полиции Алматы. По информации комендатуры города, освобождены акимат и резиденция, а также Площадь Республики. Все здания госорганов – под контролем.







