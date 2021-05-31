Более 100 тысяч жителей Карагандинской области получили оба компонента вакцины против коронавируса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжаются активные работы по вакцинации. Для удобства жителей прививочные пункты были организованы в крупных торговых домах города. Один из таких кабинетов открылся в торговом центре «Алтын арба».

Учитывая высокую проходимость в ТЦ «Алтын Арба», а так же высокую численность арендаторов, в начале мая 2021 года было принято решение об открытии центра вакцинации в ТЦ «Алтын арба КГП» от Многопрофильной больницы №1 Караганды.

«Ежедневно с 11 до 17 часов проводится вакцинация всех желающих. Администрацией ТЦ «Алтын арба» созданы условия для хранения вакцины, процедурный кабинет, зона поствакцинального наблюдения», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

На сегодняшний день более 150 тысяч жителей области получили первый компонент вакцины против коронавируса, более 100 тысяч – второй компонент.