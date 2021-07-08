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    21:20, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Более 100 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, свыше 100 тыс. атыраусцев сделали прививки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 2640 местных жителей.

    Среди привившихся 75 медиков, 185 педагогов, 77 студентов, восемь сотрудников закрытых учреждений, три сотрудника правоохранительных органов, 35 госслужащих, 178 человек с хроническими заболеваниями, 2078 местных жителей.

    Всего с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 100 919 человек. Вторым компонентом вакцин привиты 54 495 местных жителей.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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