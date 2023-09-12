Более 100 тысяч семей-получателей АСП вышли из состояния бедности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря мерам государственной поддержки 100,4 тысячи семей, получавших адресную социальную помощь (далее – АСП) в 2022 году, вышли из состояния бедности в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

На 2022 год численность получателей АСП составила 141,5 тысячи семей (728,7 тысячи человек), на 1 августа текущего года АСП получили 102,7 тысячи семей (538,9 тысячи человек).

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП на 1 августа текущего года отмечается в Туркестанской области – 25,1 тысячи семей или 24,4%, в Шымкенте – 11,1 тысячи семей или 10,8%, Кызылординской области – 8,8 тысячи семей, или 8,6%, Алматинской области – 8,6 тысячи семей или 8,4%, Жамбылской области – 7,2 тысячи семей или 7%, области Жетысу – 6,2 тысячи семей или 6%.

Наименьшее количество назначений АСП зафиксировано в области Улытау – 459 семей или 0,4%, Атырауской области – 903 семьи или 0,9%, Северо-Казахстанской области – 1,4 тысячи семей или 1,3%, Карагандинской области – 1,7 тысячи семей или 1,6%.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 65,9% или 355,2 тыс. человек, 14,9% или 80,1 тыс. человек – работающие граждане; 13% или 70 тыс. человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью; оставшиеся 6,2% приходятся на другие категории граждан.

В результате предпринимаемых мер, в особенности вовлечения в активные меры содействия занятости, в 2022 году из 141,5 тыс. семей, получивших адресную социальную помощь, 100,4 тыс. семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности.

Одной из таких стала семья Акниет Алтынбай из Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, переехавшая из южного региона. Супруги решили заняться животноводством, для этих целей взяли микрокредит.

«У нас четверо несовершеннолетних детей, мы являлись получателями АСП. Пока супруг развивал животноводство я, находясь в декретном отпуске, занялась изготовлением домашней выпечки и кондитерских изделий, принимала заказы на выпечку на семейные торжества и праздники. Позже я устроилась на работу в среднюю школу в качестве социального педагога. В результате моя семья вышла из числа получателей АСП», – рассказала Акниет Алтынбай.