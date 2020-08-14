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Более 100 тысяч рабочих мест создано в Казахстане по программе ДКБ - Рустам Карагойшин

Автор:  
Дамир Байманов
14 Августа 2020, 17:13
Более 100 тысяч рабочих мест создано в Казахстане по программе ДКБ - Рустам Карагойшин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприниматели, получившие поддержку по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025» создали более 100 тыс. новых рабочих мест. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприниматели-участники программы за 2010-2019 годы произвели продукции на сумму 25 трлн тенге, уплатили налогов на сумму 1,6 трлн тенге. Благодаря предпринимателям, получившим господдержку в рамках ДКБ, было создано свыше 100 тыс. новых рабочих мест», - проинформировал Рустам Карагойшин.

По его словам, у программы хороший мультипликативный эффект. Так, на 1 тенге субсидии привлекалось 10 тенге кредитов. На 1 тенге гарантии привлекалось почти 2,6 тенге кредитных средств. Кроме того, 1 тенге субсидии, как показывают результаты, приносят 135 тенге выручки и 8 тенге налоговых поступлений в бюджет.

Рустам Карагойшин также напомнил, что с 1 января 2020 года «Дорожная карта бизнеса» была продлена еще на пять лет – до 2025 года. Сейчас она реализуется со значительными изменениями, которые, считает замглавы холдинга, несомненно облегчают бизнесу доступ к финансированию.

Так, по инструменту субсидирования сняты отраслевые ограничения и унифицирована ставка для предпринимателей на уровне 6%. Кроме того, суммы кредитов, подлежащие субсидированию, увеличены с 2,5 до 7 млрд тенге, на срок 5 лет.

Есть изменения по инструменту гарантирования. Для начинающего предпринимателя гарантируются кредиты до 360 миллионов тенге. При этом гарантируется 85% от суммы кредита. Для действующих предпринимателей же гарантируются кредиты до 1 миллиарда тенге. Гарантируется 50% от суммы кредита. Кроме этого, гарантированию подлежат кредиты, направленные на 100-процентное пополнение оборотных средств до 500 млн тенге.

Помимо этого, как проинформировал Рустам Карагойшин, на поддержку в рамках «ДКБ-2025» теперь может рассчитывать и крупный бизнес. Речь идет о таких отраслях, как производство продуктов питания, моющих средств, бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения, грузовые перевозки автомобильным транспортом, складское хозяйство, туризм и другие.

«Перед нами стоит задача по росту количества предпринимателей. Если сейчас доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 30,8%, то к 2025 году эта цифра должна вырасти до 35%. Мы ожидаем такой колоссальный рост за пять лет, поэтому я призываю наших предпринимателей не бояться обращаться за государственной поддержкой для создания или развития своего бизнеса», - заключил Рустам Карагойшин.

Ранее сообщалось, что с 2010 года по состоянию на 1 августа 2020 года в рамках ДКБ просубсидировано 16 311 проектов МСБ, предоставлено гарантии по 7 518 проектам.


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