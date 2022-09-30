Более 100 тысяч пенсионеров проживают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана проживают более 100 тыс. пенсионеров. Для поддержки пожилых людей и их вовлечения в общество в этом году создан центр активного долголетия. Сейчас в городе функционируют 5 филиалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря условиям центра, одинокие пожилые создали новые семьи, многие обрели друзей и единомышленников», - сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя столичного управления занятости и социальной защиты Молдир Шолатова во время онлайн-брифинга.

По ее словам, на сегодня в центре зарегистрированы около 4 тыс. человек, ежедневно филиалы посещают 450 человек. В центре по 27 различным направлениям проводятся секции, оборудован тренажерный зал, компьютерный класс, зал для занятия вокалом, творческим мастерством, регулярно проходят культурные мероприятия, поэтические вечера, презентации книг. Активно проходят курсы английского и государственного языков.

«Деятельность центра включает организацию свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, в том числе ряд программ, спортивно-оздоровительного, досугового направления, лекционной деятельности по вопросам безопасности, правовой и финансовой грамотности для граждан нашего старшего поколения», - добавила она.





















Фото: flashsiberia.com



