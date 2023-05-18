Более 100 тысяч несовершеннолетних доставляется полицией с улиц ежегодно – МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров заявил о десятках тысяч несовершеннолетних, которые доставляются с улиц в полицию ежегодно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о причинах преступлений среди и в отношении несовершеннолетних, здесь слабое внимание со стороны родителей, в первую очередь, за поведением и досугом их детей. Органами внутренних дел ежегодно с улиц доставляется более 100 тысяч несовершеннолетних. Только в этом году за нахождение детей вне жилища в органы внутренних дел было доставлено более 22 тысяч несовершеннолетних», - сказал Ренат Зулхаиров на брифинге в СЦК.

Он также напомнил об ответственности предпринимателей.

«У нас предусмотрена ответственность предпринимателей, которые позволяют чтобы в увеселительных заведениях в ночное время были несовершеннолетние. В этом году привлечено к ответственности 680 таких предпринимателей. Таких лиц мы ставим на учет в ОВД, с ними проводится профилактическая работа», - добавил представитель МВД.