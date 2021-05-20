Более 100 тысяч костанайцев получили вакцину от COVID-19

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала иммунизации населения в Костанайской области вакцинировано уже более 100 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный штаб.

«19 мая 2021 года в Костанайской области привито против COVID-19 - 2638 человек, в том числе 1 компонентом - 1484, 2 компонентом - 1154. Всего вакцинировано, с начала периода иммунизации населения - 101156, в том числе 1 компонентом - 76352, 2 компонентом – 24804 человек», - проинформировал штаб.

Из этого количества вакцинированных врачей - 7492, педагоги, интервьюеры для проведения национальной переписи населения - 13543, полицейские - 515, студенты - 1537, сотрудники службы ЧС - 6396, госслужащие - 2944, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы- 10790, другие группы - 30801.

Случаев неблагоприятных проявлений, по информации облштаба, после иммунизации не зарегистрировано.

Всего в область поступило 151475 доз вакцины, в том числе доз 1 компонента - 101000, доз 2 компонента – 70475. Для иммунизации всех категорий населения применяется вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), QazCovid-in (QazVac), Hayat-Vax (ОАЭ, Синофарм).