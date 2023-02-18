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Более 100 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан в январе

Автор:  
Мадибек Джанибеков
18 Февраля 2023, 15:50
Более 100 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан в январе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав за первый месяц нового года рост потока иностранных туристов в 2,5 раза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе 2023 года Узбекистан в туристических целях посетили 423,7 тысячи иностранных граждан, что больше прошлогоднего показателя на 254,1 тысячи, или в 2,5 раза.

Тройку лидеров туристического потока составили соседние с Узбекистаном страны. На первом месте - Таджикистан, откуда приехало 139,6 тысячи туристов. Казахстан занял второе место со 116,6 тысячи туристами. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан - 103,2 тысячи человек.

Поток гостей из России составил 41,9 тысячи человек. На дальнее зарубежье пришлось 22,4 тысячи туристов, в том числе из Турции прибыли 6,7 тысячи гостей, Южной Кореи – 2,4 тысячи, Индии – 1,1 тысячи туристов.

В прошлом году соседнюю республику посетили более 1,5 млн казахстанцев, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.


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