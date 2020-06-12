Более 100 тысяч казахстанцев получили справку о пенсионных отчислениях через eGov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года более 100 тысяч казахстанцев получили справку о пенсионных отчислениях через портал «Электронное Правительство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение АО «Национальные информационные технологии» в Facebook.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходима регистрация на портале eGov.kz, в базе мобильных граждан и наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Авторизовавшись на портале при помощи одноразового пароля или ЭЦП, во вкладке «Социальное обеспечение» необходимо выбрать сервис «Получение справки о пенсионных отчислениях» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн». После чего заполнить заявку и подписать ее тем же способом, которым была произведена авторизация.В течение 10 минут в личный кабинет пользователя поступит справка о пенсионных отчислениях.На портале eGov.kz имеются 8 услуг касающихся пенсионного обеспечения, воспользовавшись которыми можно получать справки и необходимую информацию не выходя из дома. Для этого нужно всего лишь пройти по ссылке https://egov.kz/cms/ru/categories/pension и выбрать подходящую услугу.

Как сообщалось ранее, в Казахстане скоро появится упрощенная ЭЦП .



