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Более 100 тысяч казахстанцев получили справку о пенсионных отчислениях через eGov.kz
12 Июня 2020 10:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года более 100 тысяч казахстанцев получили справку о пенсионных отчислениях через портал «Электронное Правительство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение АО «Национальные информационные технологии» в Facebook.
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Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходима регистрация на портале eGov.kz, в базе мобильных граждан и наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).Авторизовавшись на портале при помощи одноразового пароля или ЭЦП, во вкладке «Социальное обеспечение» необходимо выбрать сервис «Получение справки о пенсионных отчислениях» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн». После чего заполнить заявку и подписать ее тем же способом, которым была произведена авторизация.
В течение 10 минут в личный кабинет пользователя поступит справка о пенсионных отчислениях.
На портале eGov.kz имеются 8 услуг касающихся пенсионного обеспечения, воспользовавшись которыми можно получать справки и необходимую информацию не выходя из дома. Для этого нужно всего лишь пройти по ссылке https://egov.kz/cms/ru/categories/pension и выбрать подходящую услугу.
Как сообщалось ранее, в Казахстане скоро появится упрощенная ЭЦП .
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