Более 100 тысяч детей посещают кружки и секции в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Всего 106871 учащийся в Акмолинской областии охвачен дполнительным образованием. Из них 20453 ребенка занимаются кружковой деятельностью в центрах внешкольной работы и домах творчества, а 86418 детей ходят в кружки и секции при школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, возможность внеурочного посещения каждым ребенком кружков и секций всегда находится на контроле руководства области.
Так, по информации управления образования региона, в области ежегодно увеличивается количество организаций дополнительного образования.
«Всего 106871 учащийся в области охвачен дополнительным образованием. Из них 20453 ребенка занимаются кружковой деятельностью в 51 организации - центрах внешкольной работы, домах творчествах и так далее. 86418 детей ходят в кружки и секции при школах», - сообщили в ведомстве.
Организация досуга детей не прекращалась и во время зимних каникул.
В соответствии с Концепцией о зимних каникулах, в регионе составлен план работы с учетом восьми направлений воспитательной работы и эпидемиологической ситуации.
«В период каникул организации дополнительного образования проводили с детьми конкурсы, турниры, интеллектуальные игры: «Қысқы қиял», арт-челлендж «Қысқы вернисаж», «Суретшілер шығармаларындағы қыс», «Ертегіде қонақта», квест-игры на свежем воздухе и различные формы работ в онлайн-формате. Продолжена работа по проекту «Читающая нация» в школах Ерейментауского, Буландинского района, городов Кокшетау и Степногорска», - добавили в ведомстве.
В штатном режиме продолжается работа самого крупного объекта – ГКП на ПХВ «Болашақ сарайы» в Кокшетау, где ежедневно в 111 кружках и секциях занимаются более 3000 детей.
«Мы всегда рады новым воспитанникам, стараемся им помочь в раскрытии потенциала и саморазвитии таланта. За небольшой период деятельности наши ученики стали победителями в различных конкурсах и соревнованиях», - отметила директор Болашақ сарайы Айнагуль Балташева.
К слову, всего в регионе в 552 общеобразовательных школах обучаются 133103 ученика.
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