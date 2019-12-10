Более 100 тысяч человек болеют астмой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Главный специалист отдела мониторинга скрининговых программ Департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК (ДПНИЗ НЦОЗ) Гульжан Конуршина рассказала о ситуации с заболеванием в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Бронхиальная астма – это серьезное заболевание, препятствующее нормальному дыханию, так как из-за воспаления, отека и образования мокроты сужаются дыхательные пути, ведущие к легким. Согласно статистическим данным, в 2018 году в Казахстане зарегистрировано 105 365 случаев бронхиальной астмы, из них впервые 17 766. На диспансерном учете состоит 79 668 человек, из них доля детей с бронхиальной астмой до 17 лет составляет 23,5 % «, - сказала Гульжан Конуршина.

По предоставленной ею информации, заболевание обычно начинается в раннем возрасте. Около 50% детей при правильном лечении со временем избавляются от астмы.

Г. Конуршина также поделилась рекомендациями, необходимыми для профилактики недуга:

- необходимо всегда иметь при себе ингалятор для купирования приступов,

- уметь распознавать симптомы начинающегося приступа и их купировать,

- избегать провоцирующих факторов,

- обязательно выполнять рекомендации врача по лечению,

-посещать врача не менее 2-х раз в год, даже при хорошем самочувствии,

-следить за чистотой в доме и устранять любые аллергены: пыль, шерсть животных, клещей и т.д.

-избегать сигаретного дыма, выхлопных газов,

-принимать все назначенные вам препараты, чтобы сократить частоту приступов.

-заниматься спортом, чтобы улучшить состояние сердца и легких.

В завершение Гульжан Конуршина отметила, что в целом, прогноз при лечении бронхиальной астмы положительный, но во многом зависит от степени, на которой болезнь обнаружена, тщательной диагностики, точного выполнения пациентом всех предписаний лечащего врача, а также ограничения факторов, которые могут провоцировать приступы данного заболевания.

Фото: ab-news.ru