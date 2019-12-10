Более 100 тысяч человек болеют астмой в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Главный специалист отдела мониторинга скрининговых программ Департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК (ДПНИЗ НЦОЗ) Гульжан Конуршина рассказала о ситуации с заболеванием в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Бронхиальная астма – это серьезное заболевание, препятствующее нормальному дыханию, так как из-за воспаления, отека и образования мокроты сужаются дыхательные пути, ведущие к легким. Согласно статистическим данным, в 2018 году в Казахстане зарегистрировано 105 365 случаев бронхиальной астмы, из них впервые 17 766. На диспансерном учете состоит 79 668 человек, из них доля детей с бронхиальной астмой до 17 лет составляет 23,5 % «, - сказала Гульжан Конуршина.
По предоставленной ею информации, заболевание обычно начинается в раннем возрасте. Около 50% детей при правильном лечении со временем избавляются от астмы.
Г. Конуршина также поделилась рекомендациями, необходимыми для профилактики недуга:
- необходимо всегда иметь при себе ингалятор для купирования приступов,
- уметь распознавать симптомы начинающегося приступа и их купировать,
- избегать провоцирующих факторов,
- обязательно выполнять рекомендации врача по лечению,
-посещать врача не менее 2-х раз в год, даже при хорошем самочувствии,
-следить за чистотой в доме и устранять любые аллергены: пыль, шерсть животных, клещей и т.д.
-избегать сигаретного дыма, выхлопных газов,
-принимать все назначенные вам препараты, чтобы сократить частоту приступов.
-заниматься спортом, чтобы улучшить состояние сердца и легких.
В завершение Гульжан Конуршина отметила, что в целом, прогноз при лечении бронхиальной астмы положительный, но во многом зависит от степени, на которой болезнь обнаружена, тщательной диагностики, точного выполнения пациентом всех предписаний лечащего врача, а также ограничения факторов, которые могут провоцировать приступы данного заболевания.
Фото: ab-news.ru
- Алматинцы отчислили более 48 млрд тенге в Фонд медстрахования
- Более 28 млрд тенге составили поступления в Фонд медстрахования в Нур-Султане
- Онкологический центр в Павлодаре откроют ко Дню независимости
- ВИЧ впервые выявили у 304 жителей Павлодарской области
- О проверке качества лекарств рассказал Елжан Биртанов
- Лаборатория по проверке лекарств открылась в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана