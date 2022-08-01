1 Августа 2022 12:07

Более 100 тыс. нарушителей ПДД выявили в Казахстане за 10 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 900 нарушений за 10 дней совершили водители общественного транспорта. Об этом сообщила представитель МВД Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ошибками, невнимательностью, усталостью водителей увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий в курортный сезон. Поэтому МВД проводит месячник безопасности дорожного движения на территории страны. За 10 дней полицейские выявили более 100 тыс. нарушителей ПДД», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

В частности, водители общественного транспорта допустили на дорогах 947 нарушений.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 674 водителя.

Более 3 тыс. человек ехали без права управления, 140 водителей были лишены права управления.

За превышение скорости движения оштрафовано около 20 тыс. водителей (19 897), за выезд на встречную полосу – 314, за нарушение правил маневрирования – более 5 тыс., за непредоставление пешеходам преимуществ при движении – 2 тыс. водителей, 1,5 тыс. водителей оштрафованы на наличие светофора перешел на сигнал запрещенного цвета.

За не пристегнутые ремни безопасности в административном порядке наказано более 14 тыс. человек, за нарушение правил пользования телефоном – 6 тыс.

Без технического осмотра на дорогу выехали 4 363 водителя, 95 человек решили обмануть поддельными номерными знаками.