Более 100 тыс. легковых авто планирует выпустить Казахстан в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году производство казахстанских автомобилей составило 93 тыс. единиц. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Сапарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году производство авто составило 93 тыс. единиц, что на 20% больше показателя 2020 года. За первый квартал этого года произведено 22 239 автомобилей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,4%», - сказал Олжас Сапарбеков на брифинге в СЦК.

Также он рассказал о планах производства на этот год.

«Хотел бы сказать, что во всем мире наблюдается дефицит авто. Как вы знаете, имеются нарушения логистических цепочек по всему миру. Поэтому производители постоянно ведут необходимую работу – проводят переговоры с партнерами по поставкам комплектующих. Несмотря на это, планы на этот год составляют около 109 тыс. единиц легковых автомобилей», - сообщил Олжас Сапарбеков.

Ранее сообщалось, какого уровня локализации достиг автопром Казахстана.

«В среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%», - сказал О. Сапарбеков на брифинге Службы центральных коммуникаций.



