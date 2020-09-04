Более 100 тонн сена сгорело в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 100 тонн сена сгорело в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Крупный пожар произошел в городе Степногорске. По информации спасателей, в селе Кырыккудык, что в 15 км от Степногорска, произошло возгорание отдельно складированного стога сена на окраине улицы Дильмухамед.

«В результате пожара огнем было охвачено 105 тонн сена. Огнеборцы совместно с местными исполнительными органами, добровольными пожарными формированиями и местным населением всю ночь боролись с огнем. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.



Спасатели Акмолинской области предупреждают, что из-за сезона заготовки сена участились пожары в местах его складирования на частных подворьях. Чтобы уберечь дом и хозяйство от пожара, очень важно строго соблюдать правила пожарной безопасности при хранении сена.



«Стог сена должен располагаться на расстоянии не менее 15 метров от линии электропередачи, не менее 20 метров от дорог и не менее 50 метров от зданий или сооружений. Ни в коем случае нельзя допускать курение вблизи мест хранения сена. Не оставляйте детей без присмотра – детская шалость с огнем нередко является причиной возгорания сена», - предупреждают спасатели.