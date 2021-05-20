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Более 100 тонн ила вывезено из сетей ливневой канализации столичного района Байконур

20 Мая 2021 10:12
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Более 100 тонн ила вывезено из сетей ливневой канализации столичного района Байконур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичной компании «Elorda Eco System» продолжают работы по обслуживанию сетей ливневой канализации района Байконур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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С начала текущего года компанией очищено 182 дождеприёмные решётки, 2190 метров коллектора также заменено 56 дождеприёмных решёток, люков и крышек колодцев по району Байконур.

В ходе работ вывезено более 100 тонн ила.

Работы в данном направлении будут продолжены.


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#Нур-Султан  
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