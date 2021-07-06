Более 100 теннисистов примут участие в President's Cup 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках «Кубка Президента 2021» на кортах национального теннисного центра г. Нур-Султан состоятся три международных турнира - серии ATP Challenger Tour и ITF Women's World Tennis Tour: с 11 по 18 июля - Kerey Challenger 80 и «Tomiris W 60», а с 18 по 25 июля - Zhanibek Challenger 80. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

После серии турниров на грунте и на траве, «Кубок Президента 2021» по сути, станет первым соревнованием в мире на хардовом покрытий перед US Open.

Чтобы соревнования не были безликими, организаторы решили отдать дань уважения и назвать турниры в честь великих исторических личностей.

Женский турнир назван именем скифской царицы Томирис, которая осталась в истории как великая правительница, талантливый военный стратег, красавица и мудрая любящая мать. После победы над персами Томирис долго и мудро управляла своим народом. Её судьба породила легенду об амазонках.

Два мужских турнира получили название в честь Керея и Жанибека. С их именами связано появление народа, назвавшего себя «казахи», а также выход на историческую арену нового государства. Керей и Жанибек вписаны в историю как основатели Казахского ханства.

«Кубок Президента» является традиционно самым крупным международным турниром, проводимым Федерацией тенниса Казахстана. Имеет богатую историю, проводится с 1991 года и считается одним из самых престижных теннисных турниров в Казахстане. В 2007 году вышел на новый уровень, когда стал проходить в рамках турниров серии АТР Челленджер, а также ITF Women’s. В соревнованиях участвовали ведущие теннисисты Казахстана, включая Михаила Кукушкина, Андрея Голубева, Александра Недовесова, Александра Бублика, Юлии Путинцевой, Ярославы Шведовой.

В этом году турнир станет площадкой для наших молодых теннисистов, которые все громче заявляют о себе: Денис Евсеев, Гозаль Айнитдинова, Достанбек Ташбулатов, Жибек Куламбаеыа, Григорий Ломакин и многие другие.

«Основная задача – собрать в Нур-Султане хороших игроков со всего мира, чтобы наша молодёжь могла получить в это сложное время необходимый турнирный опыт, без необходимости выезжать куда-то заграницу. Хотим провести соревнование на высоком уровне с обеспечением всех мер безопасности. Особо отмечу, что «Кубок Президента» всегда имел высокий статус. В своё время здесь играли теннисисты из нынешнего ТОП мирового рейтинга: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Миомир Кечманович, Себастьян Корда, который, например, вчера на Уимблдоне вышел в 1/8 финала и многие другие именитые игроки. Наш турнир стал стартовой площадкой для массы теннисистов, позволив им раскрыться. Надеюсь, славная традиция продолжится», - сказал вице-президент ФТК Юрий Польский.

