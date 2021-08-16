Более 100 свалок уничтожено с начала года в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в этом году уничтожено свыше 100 мусорных свалок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации департамента экологии ВКО, в Уланском районе был проведен рейд с целью выявления тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте, и уничтожения стихийных мусорных свалок. В рейдовом мероприятии приняли участие специалисты департамента, заместитель районного акима Болатхан Ринат и аким Таврического сельского округа Данияр Уахитов.

«До этого проводили рейд в Шульбинском водохранилище и на берегу реки Иртыш в Семее. Очередной рейд провели в Уланском районе. В результате был выявлена несанкционированная мусорная свалка в Таврическом сельском округе. Усилиями местных исполнительных органов это место полностью очистили от мусора», - говорится в сообщении.

Представители департамента также проинформировали о том, что с начала года в области выявлено 568 мусорных свалок, около 100 из них на сегодня уничтожены.