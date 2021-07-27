Более 100 стихийных свалок ликвидировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года совместно с экологической полицией в Нур-Султане ликвидировано свыше 100 несанкционированных мест для мусора. На полигон было вывезено более 70 тыс. тонн отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

За складирование и незаконную выгрузку мусора в неустановленных местах к административной ответственности привлечена 1 тысяча правонарушителей (строительные организации, предприниматели и другие).

Нарушителей привлекают к ответственности, в том числе, благодаря службе iKomek.

В случае неоднократных нарушений работы на стройках будут приостановлены.

Масштабная работа проводится и по системным мерам: в текущем году будет запущена работа площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда». На площадке предусмотрена установка дробильного комплекса, который будет перерабатывать такие строительные отходы, как кирпич, асфальт, бетонные отходы и так далее. Это позволит часть сырья использовать повторно, к тому же упростит процесс утилизации отходов. Кроме того, к примеру, 50% строительного мусора можно будет перерабатывать в щебень, 10-15% - в арматуру и так далее.

Продолжаются работы по модернизации мусороперерабатывающего завода. Это позволит практически в два раза увеличить мощность предприятия – с 250 тыс. тонн в год до более 450 тыс. в год.

Для отдельного сбора твердых бытовых отходов по городу установлены специальные контейнеры, также установлены спецконтейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп. Уровень переработки ТБО достиг показателя в 75%, выемки вторичного сырья – 17%.

В улучшении экологии также значительную роль играет проводимая в городе газификация города, массовое озеленение, запуск на линию электрических автобусов и другие меры.