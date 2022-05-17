17 Мая 2022 19:48

Более 100 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки COVID-19

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Свыше 100 станций Пекинского метрополитена закрыли с начала мая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает администрация столичного метро, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным на 17 мая, количество станций Пекинского метрополитена, приостановивших свою работу, достигло 101. В общей сложности затронуты 19 линий метро», - говорится в сообщении.

В период с 4 по 12 мая администрация метрополитена города Пекина закрыла более 90 станций в целях профилактики и контроля эпидемии. Массовое закрытие произошло 4 мая, тогда было закрыто более 60 станций метро.

Наряду с этим, продолжается скрининг и тестирование на коронавирус жителей китайской столицы. С понедельника в 12 районах Пекина стартовал очередной раунд массового тестирования на COVID-19. С 22 апреля только в деловом районе Чаояне проведено более 10 раундов массового тестирования на коронавирус.

Кроме того, власти Пекина с 17 по 24 мая ужесточили карантинные меры в столичном районе Фэнтае на юго-западе китайской столицы, где проживают более 2 млн человек. В ряде закрытых зон района Фэнтая жителям запрещено покидать квартиры, за исключением сдачи ПЦР-тестов, выброса мусора и получения посылок. При этом при выходе на улицу местные жители должны носить маски-респираторы.

По официальным данным, с 22 апреля в китайской столице зарегистрировано 1169 случаев инфицирования COVID-19.