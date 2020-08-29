Более 100 спортсменов ЗКО получили спортивные звания и категории через ЦОН

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В целом по Казахстану за 7 месяцев текущего года данную услугу в ЦОНах оформили 1 544 раза. По Западно-Казахстанской области обратились более 100 спортсменов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом месяце спортсмены отметили свой профессиональный праздник. В связи с этим, в госкорпорации «Правительство для граждан» посчитали, сколько спортсменов получили спортивные звания и категории через фронт-офисы по Казахстану.

Как отметили в пресс-службе ЗКФ НАО «Правительство для граждан», услугу по присвоению таких спортивных званий как: «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан», «Мастер спорта международного класса Республики Казахстан», «Мастер спорта Республики Казахстан», «Заслуженный тренер Республики Казахстан» и другие, можно получить непосредственно в уполномоченном органе в области физической культуры и спорта, в ЦОНах и на портале электронного правительства egov.kz.

«Перечень документов, необходимых для оказания госуслуги, зависит от категории присуждаемого звания. Срок оказания госуслуги – 24 рабочих дня. Такой длительный срок обусловлен тем, что услуга оказывается в несколько этапов. Физическим лицам услуга оказывается бесплатно. Результатом услуги является удостоверение о присвоении спортивного звания, удостоверение о присвоении квалификационной категории и (или) соответствующий нагрудной знак или копия приказа о присвоении спортивных званий и квалификационных категорий, либо мотивированный ответ об отказе», – говорит PR- менеджер филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по ЗКО Магзура Нурмуханбетова.

Если такая услуга была оформлена на портале egov.kz, то результат госуслуги необходимо забрать в ЦОНе после получения уведомления о его готовности, что и сделали знаменитые спортсмены региона.