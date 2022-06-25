Более 100 сотрудников и ветеранов акмолинского ДУИС получили награды
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию казахстанской полиции, прошло в департаменте УИС по Акмолинской области. Личный состав, ветераны УИС были отмечены нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 30 жыл», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, в юбилейном торжестве приняли участие представители областной прокуратуры, Общественная наблюдательная комиссия региона, Совет ветеранов Акмолинской области.
С 30-летием казахстанской полиции личный состав и приглашенных поздравил глава ведомства УИС Акмолинской области полковник юстиции Кайрат Айдарбеков.
«Тридцать лет назад был принят первый основополагающий закон об органах внутренних дел. Созданы новые структурные подразделения. Сегодня перед правоохранительными органами стоят серьёзные цели и задачи. В этот день, профессиональный праздник полиции, граждане выражают благодарность тем, кто стоит на защите их прав и безопасности. Вспоминают в этот день тех, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга, в борьбе с преступностью ради защиты и спокойствия граждан страны. И мы должны оправдывать это доверие общества, достойно исполнять свой долг», - сказал К. Айдарбеков.
В ходе официальной части мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся в профессионализме сотрудников. Более ста человек личного состава, ветеранов УИС были отмечены нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 30 жыл», получили очередные звания, грамоты и благодарственные письма министерства внутренних дел РК, КУИС, областного департамента.