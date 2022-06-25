25 Июня 2022 16:23

Более 100 сотрудников и ветеранов акмолинского ДУИС получили награды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию казахстанской полиции, прошло в департаменте УИС по Акмолинской области. Личный состав, ветераны УИС были отмечены нагрудным знаком «Қазақстан полициясына 30 жыл», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, в юбилейном ​ торжестве приняли участие представители областной прокуратуры, Общественная наблюдательная комиссия региона, ​ Совет ветеранов Акмолинской области.

​С 30-летием казахстанской полиции ​ личный состав и приглашенных поздравил глава​ ведомства УИС Акмолинской области полковник юстиции Кайрат Айдарбеков.

«Тридцать лет назад ​ был принят первый основополагающий закон об органах внутренних дел. Созданы новые структурные подразделения. Сегодня перед правоохранительными органами стоят серьёзные​ цели и задачи. В этот день, профессиональный праздник ​ полиции, ​ граждане выражают благодарность тем, кто стоит на защите их прав и безопасности. Вспоминают в этот день тех, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга, в борьбе с преступностью ради защиты и спокойствия граждан страны. И мы должны оправдывать это доверие общества, достойно исполнять свой долг», - сказал К. Айдарбеков.