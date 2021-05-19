Более 100 случаев заражения коронавирусом после вакцинации выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане зарегистрировано 104 случая заражения коронавирусом среди привитых вторыми компонентами вакцин от КВИ. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в обязательном порядке проводим мониторинг заболеваемости после вакцинации - как после первого компонента, так и после второго. В целом по стране зарегистрирован 541 случай заболевания после первого компонента. После второго компонента - 104 случая», - сообщила Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, как правило, все эти люди заболевали в инкубационный период, то есть в течение 14 дней.

«То есть они вакцинировались тогда, когда уже были заражены», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Ранее в Министерстве здравоохранения РК озвучили уточненные данные по смертности от КВИ за 2020 год в Казахстане.

«Учитывая, что в информационных системах Министерства здравоохранения формируются не все данные по случаям смерти, так как частные медицинские организации, ведомственная медицина не имеет доступа сегодня к информационным системам Министерства здравоохранения, все сведения, которые на бумажных носителях доставлялись и в бюро, и в Министерство здравоохранения, были сверены и проанализированы. Также некоторые случаи напрямую регистрировались в органах ЗАГС. Учитывая все эти данные, а также Министерством здравоохранения был проведен анализ причин смертности с учетом данных комиссий исследования летальных исходов, протоколов патологоанатомических и судебных медицинских экспертиз, окончательные данные по смертности от коронавирусной инфекции за прошлый год составили 4 729 человек, в том числе от коронавирусной инфекции идентифицированной - 1783 человека, а от неидентифицированной, неуточненной коронавирусной инфекции - 2 946 человек», - сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.