Более 100 случаев в сутки: число заражённых КВИ растёт в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие сутки в Костанайской области зафиксировано 104 случая COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию областного информационного штаба.

«14 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,58%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: город Костанай - 29, Рудный – 20, Аркалык – 15, по 6 случаев в Лисаковске, Амангельдинском и Мендыкаринском районах, по четыре случая в Аулиекольском, Денисовском и Федоровском районах, три случая в Карабалыкском районе, по два случая в Жангельдинском, Костанайском и им. Майлина районах, один случай в Наурзумском районе», - сообщили в информштабе.

Так, 63 обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, трое с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 42 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля прошлого года по 14 июля 2021 году зарегистрировано 17 784 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 669 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Костанайская область вошла в «красную» зону и заболеваемость КВИ в сутки близится к сотне случаев.