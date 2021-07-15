РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Более 100 случаев в сутки: число заражённых КВИ растёт в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие сутки в Костанайской области зафиксировано 104 случая COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информацию областного информационного штаба.

    «14 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 104 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,58%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: город Костанай - 29, Рудный – 20, Аркалык – 15, по 6 случаев в Лисаковске, Амангельдинском и Мендыкаринском районах, по четыре случая в Аулиекольском, Денисовском и Федоровском районах, три случая в Карабалыкском районе, по два случая в Жангельдинском, Костанайском и им. Майлина районах, один случай в Наурзумском районе», - сообщили в информштабе.

    Так, 63 обследованы по самообращению, 38 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, трое с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

    Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 42 бессимптомных.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля прошлого года по 14 июля 2021 году зарегистрировано 17 784 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 669 человек.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Костанайская область вошла в «красную» зону и заболеваемость КВИ в сутки близится к сотне случаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Общество Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!