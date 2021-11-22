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    14:14, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 100 случаев КВИ в сутки фиксируют в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области озвучили в областном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 ноября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 107 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,27%. 101 обследованы по самообращению, 5 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 - с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 100 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных», — сообщили в оперштабе.

    Больше всего заболевших за сутки в Костанае - 47, в Рудном – 13, Костанайском районе – 12, Карасуском районе – 9, по 6 случаев в городе Лисаковске и Федоровском районе, Аулиекольском районе - 4, по 3 случая в городе Житикаре и Мендыкаринском районе, по 2 случая в Алтынсаринском и Сарыкольском районах.

    Всего по Костанайской области с апреля 2020 года по 21 ноября текущего года зарегистрирован 39 171 случай COVID-19.

    Количество выздоровевших больных - 36 419 человек.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что с 22 ноября в Костанайской области стартует ревакцинация населения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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