Более 100 схронов оружия и боеприпасов выявлено казахстанской полицией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 100 схронов и тайников, где хранилось различное оружие, выявлено полицией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел в ходе проведенных специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий на территории городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей задержано и привлекается к уголовной ответственности более 1000 человек, в том числе сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января.

По результатам оперативных мероприятий обнаружено 103 схрона оружия и боеприпасов. В ходе проведенных обысков изъято 1 363 единицы огнестрельного оружия, в том числе137 автоматов, один ручной пулемет Калашникова, 420 пистолетов, 150 нарезных карабинов, 455 гладкоствольных ружей, 12 ружей нелетального действия «Форт-500», 188 единиц иного вида оружия, а также 279 гранат и 35 470 боеприпасов различного калибра.

Кроме того, осуществляется комплекс мероприятий по установлению мародеров, занимавшихся хищениями в период массовых беспорядков. В результате принятых мер установлено 768 подозреваемых. У задержанных изъяты денежные средства в размере 16 миллионов тенге и 5 819 единиц похищенного имущества. Среди изъятого 12 автомашин, 796 сотовых телефонов, 665 единиц бытовой техники, 376 ювелирных изделий, 943 единицы одежды, 615 единиц косметических средств и более 2,5 тысяч единиц различных товарно-материальных ценностей.

Дальнейшие поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.